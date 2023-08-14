محافظ الدقهلية يحيل 167 عاملا للتحقيق لغيابهم عن العمل بدون إذن

الدقهلية شريف الديب

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إحالة 167 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية والبيطرية ومراكز الشباب المتغيبين والمنصرفين عن العمل، بدون إذن رسمي للتحقيق بناء على تقرير حملة المرور والتفتيش الميدانى المفاجئ بنطاق مراكز دكرنس ونبروه ومن بينهم مسئولي وحدات خدمية وجدت مغلقة اثناء حملات التفتيش والمرور.

جاء قرار محافظ الدقهلية، بعد إطلاعه على التقرير الذي اعده الحسين البغدادي مدير ادارة المتابعة وعرضه باسم الشريف مدير عام التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة، وذلك بنتائج حملات المرور الميداني على عدد من والوحدات الخدمية وذلك للوقوف على مدى انتظام العمل بها.

هذا وقد تم تنظيم حملات المرور المشار إليها تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية باشراف اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، وذلك حرصا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين فى كافة المجالات وقطاعات المرافق والخدمات وذلك من خلال متابعة الأداء وتحقيق الإنضباط والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين.

هذا وقد أوضح التقرير أن الذين تم إحالتهم للتحقيق يشمل عدد 156 من العاملين بقطاع الصحة في كل من مستشفى دكرنس العام الوحدات الصحية، في كل من قري ميت طريف والمحمودية مركز دكرنس والوحدات الصحية بقرى ميت عباد وكفر الدكروري وبانوب وافنيش وابستو مركز نبروه.

كما شمل التحقيق عدد 9 من المسئولين والعاملين التابعين لإدارة شباب نبروه، وذلك في كل مراكز شباب ميت عباد وكفر الدكروري وبانوب وتيره وجدت مغلقة اثناء حملات التفتيش والمرور في مواعيد العمل الرسمية.

كما شمل التحقيق عدد 2 من العاملين بالإدارة البيطرية بدكرنس والمركز الشامل لعلاج الحيوانات الأليفة بدكرنس.

وقد كلف محافظ الدقهلية، كلا من وكيل وزارة الصحة ووكيل وزارة الشباب والرياضة ووكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية لسرعة اتخاذ اللازم حيال إجراء التحقيقات في حالات الغياب وترك العمل بدون إذن رسمي ومسئولي الوحدات التي وجدت مغلقة أثناء التفتيش والمرور في مواعيد العمل الرسمية وجميع مرتكبي المخالفات الإدارية وفقا لما هو وارد بتقرير لجنة التفتيش والمرور المشار إليه.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتصدى لكافة أشكال الفساد بجميع مواقع العمل، وتوفير إحتياجات المواطنين وتلبية مطالبهم تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في هذا الشأن وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.