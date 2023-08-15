محافظة مطروح تضم 56 وحدة محلية وتمثل أحد محاور خطة الدولة للتنمية الشاملة

كتب أحمد حسن

تعد محافظة مرسي مطروح جزء أساسي من خطة التنمية الشاملة للدولة وتبلغ المساحة الإجمالية لمحافظة مطروح 166.6 ألف كيلومتر مربع، وتنقسم إلى 8 مراكز و 8 مدن وتضم 56 وحدة محلية وقرية.

ويبلغ إجمالي عدد سكان المحافظة 503.3 ألف نسمة، والزيادة الطبيعية للمحافظة هي 43.7 لكل ألف نسمة.

وتعد إحدى المحافظات التي تتمتع بتنوع النشاط الاقتصادي بين زراعي وسياحي وتعديني، حيث تتميز المحافظة بالعديد من المقومات السياحية ومنها السياحة العلاجية حيث واحة سيوة منتجعًا طبيعيا للاستشفاء.

ورغم أنها ثاني أكبر المحافظات من حيث المساحة إلا إنه يسكنها حوالي %0.5% من إجمالي سكان مصر، وتقدر المساحة المأهولة 1% من مساحة المحافظة.

وشهدت المحافظة في الآونة الأخيرة تنمية شاملة حيث شهدت المحافظة طفرة تنموية غير مسبوقة في كافة القطاعات والمجالات، وعددًا كبيرًا من المشروعات القومية منذ 2014, لم تشهدها طوال العقود الماضية، والتي ستحقق التنمية وفرص العمل لجميع أبناء المحافظة.

حيث يتم العمل على تعظيم الاستفادة من الإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها المدن الجديدة بمطروح، سواء على المستويات الاستثمارية أو السياحية والتنموية بما يحقق نقلة نوعية في مستوي المعيشة لأبناء المحافظة.

وتضمنت الخطة الاستثمارية مشروعات بقطاعات الطرق والنقل, والكهرباء والكباري والأنفاق، تحسين البيئة، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، الأمن والإطفاء بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم ورفع مستوى رضاهم ودعم مشروعات البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية.