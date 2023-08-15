مجلة Neurology الأمريكية: أدوية الحموضة لفترات طويلة قد تعرضك للخرف

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة أن أولئك الذين يتناولون أدوية ارتجاع المريء والحموضة بانتظام لمدة أربع سنوات ونصف أو أكثر قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالخرف وفقدان الذاكرة، مقارنة بالأشخاص الذين لا يتناولون هذه الأدوية، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

ونظرت الدراسة التي نُشرت في مجلة Neurology ، المجلة الطبية للأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب فقط في الأدوية الموصوفة واستبعاد الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية.تعمل مثبطات مضخة البروتون على تقليل حموضة المعدة عن طريق استهداف الإنزيمات الموجودة في بطانة المعدة التي تنتج هذا الحمض.

وقال مؤلف الدراسة كاماكشي لاكشمينارايان من جامعة مدرسة مينيسوتا للصحة العامة بالولايات المتحدة، " بعض الأشخاص يتناولون هذه الأدوية بانتظام ، لذلك قمنا بفحص ما إذا كانت مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالخرف."

وأضاف "بينما لم نجد ارتباطًا بين استخدام أدوية الحموضة لفترة قصيرة وزيادة خطر الخرف لكن وجدنا أن "خطر الاصابة بالخرف المرتبط باستخدام هذه الادوية يزداد على المدى الطويل".

شملت الدراسة 5712 شخصًا ، تبلغ أعمارهم 45 عامًا أو أكثر ، لم يكونوا مصابين بالخرف في بداية الدراسة. كان متوسط أعمارهم 75 عامًا.

حدد الباحثون ما إذا كان المشاركون قد تناولوا عقاقير الحموضة من خلال مراجعة أدويتهم أثناء زيارات الدراسة وأثناء المكالمات الهاتفية السنوية ثم تمت متابعة المشاركين لمدة متوسطها 5.5 سنوات.خلال هذا الوقت ، أصيب 585 شخصًا ، أو 10% بالخرف.

وجد الباحثون أن الأشخاص الذين تناولوا أدوية ارتجاع الحمض لأكثر من 4.4 سنوات لديهم مخاطر أعلى بنسبة 33٪ للإصابة بالخرف أكثر من الأشخاص الذين لم يتناولوا الأدوية مطلقًا. لم يجد الباحثون ارتفاعًا في خطر الإصابة بالخرف لدى الأشخاص الذين تناولوا الأدوية لمدة تقل عن 4.4 سنوات.