اليوم السابع
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متحف التراث البدوى ومجمع سينما.. تعرف على خطة التنمية الثقافية بمطروح.. إنفوجراف

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 06:12 م
متحف التراث البدوى ومجمع سينما.. تعرف على خطة التنمية الثقافية بمطروح.. إنفوجراف إنفوجراف خطة التنمية الثقافية فى مطروح

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تولى الدولة المصرية اهتماما كبيرا لتنمية محافظة مطروح، وشملت خطة التنمية فى مجال الثقافة بالمحافظة العديد من الفعاليات والإنشاءات ، حيث تم تطوير مكتبة مصر العامة بمطروح وتم افتتاحها فى العيد القومى للمحافظة فى ديسمبر 2020.

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز التنمية فى مجال الثقافة بمطروح

•  تطوير مكتبة مصر العامة بمطروح وتم افتتاحها فى العيد القومى للمحافظة فى ديسمبر 2020

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• تطوير الأقسام المختلفة بالمكتبة ومنها متحف التراث البدوى وقاعة كبار الزوار بتكلفة 14.3 مليون جنيه

 

• توقيع عقد لتنفيذ مجمع سينما مطروح بين محافظة مطروح وشركة المرابع العربية السعودية باستثمارات 120 مليون جنيه عام 2016

 

• جار تنفيذ مشروع المدينة التراثية بالعلمين الجديدة بمساحة 260 فدانًا وتحتوى مسجد وكنيسة مبنى الجهاز دار الأوبرا والمتحف


مطروح

تنمية مطروح

مكتبة مصر

الثقافة



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