متحف التراث البدوى ومجمع سينما.. تعرف على خطة التنمية الثقافية بمطروح.. إنفوجراف

تولى الدولة المصرية اهتماما كبيرا لتنمية محافظة مطروح، وشملت خطة التنمية فى مجال الثقافة بالمحافظة العديد من الفعاليات والإنشاءات ، حيث تم تطوير مكتبة مصر العامة بمطروح وتم افتتاحها فى العيد القومى للمحافظة فى ديسمبر 2020.

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز التنمية فى مجال الثقافة بمطروح

• تطوير مكتبة مصر العامة بمطروح وتم افتتاحها فى العيد القومى للمحافظة فى ديسمبر 2020

• تطوير الأقسام المختلفة بالمكتبة ومنها متحف التراث البدوى وقاعة كبار الزوار بتكلفة 14.3 مليون جنيه

• توقيع عقد لتنفيذ مجمع سينما مطروح بين محافظة مطروح وشركة المرابع العربية السعودية باستثمارات 120 مليون جنيه عام 2016

• جار تنفيذ مشروع المدينة التراثية بالعلمين الجديدة بمساحة 260 فدانًا وتحتوى مسجد وكنيسة مبنى الجهاز دار الأوبرا والمتحف