كيف ساهمت وزارة العمل في خفض معدلات البطالة خلال عام؟.. تعرف على التفاصيل

كتبت آية دعبس

ساهمت وزارة العمل فى خفض معدلات البطالة ضمن جهود الدولة لتوفير فرص عمل للشباب، وذلك خلال الفترة من أغسطس 2022، وحتى 2023، ويستعرض "اليوم السابع" في هذا التقرير ما تم تحقيقه خلال تلك الفترة.

1- تم تشغيل 593 ألفا و859 شابا وفتاة عن طريق النشرة القومية للتشغيل ومكاتب العمل التابعة للوزارة بالمحافظات.

2- تعيين 8 آلاف و303 من ذوى الإعاقة بمنشآت القطاع الخاص.

3- تشغيل 478 ألفا و857 مصرى من واقع تصاريح العمل للمصريين بالخارج.

4- توفير 91 ألفا و144 فرصة عمل لشباب فى الخارج عن طريق مكاتب التمثيل العمالى بـ9 بلدان عربية وأوروبية.

وأجرت وزارة العمل تطويرات لـ 128 مکتب تشغيل، وربطهم إلكترونيا بالمديريات التابعة لها وبالوزارة من إجمالى 300 مكتب تشغيل منتشرة على مستوى محافظات، كما تم تأهيل وتدريب مسئولى التشغيل على آليات جديدة لتوفير فرص العمل، وتوجيه الشباب وإرشادهم للحصول على وظائف تتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم، بالإضافة إلى الترخيص لـ 225 شركة لمزاولة نشاط إلحاق العمالة المصرية بالعمل في الخارج، كما تم تجديد ترخيص 1207 شركة أخرى، وتم إلغاء ترخيص 81 شركة إلحاق عمالة لمخالفتها أحكام القانون، ليصبح أجمالي عدد الشركات المرخصة 1440 شركة.