صحة المنيا تنظم قافلة طبية لقرية فى ديرمواس ضمن "حياة كريمة"



وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الانف والاذن "، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

تواصل مديرية الصحة بالمنيا تنظيم قافلة طبية مجانية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى تنفذها مديرية الصحة للوصول بالخدمات العلاجية إلى القرى الأكثر احتياجا والمناطق النائية، وذلك على مدار يومين متتاليين بقرية تانوف بدأت أمس الاثنين، بمركز ديرمواس، لتقديم الخدمات الطبية لأهالي القرية.