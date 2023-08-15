ضبط مصنع مستحضرات تجميل لاستخدامه مواد كيماوية منتهية الصلاحية بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية ، حملة مكبرة بتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لمتابعة الرقابة على المصانع.

وأصدر المهندس أحمد إبراهيم، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على المصانع.

وقامت إدارة برج العرب التموينية بالمديرية برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة وفريق العمل التابع للإدارة بحملة تموينية بنطاق الإدارة، والتى أسفرت عن ضبط مصنع مستحضرات تجميل، وذلك لحيازته واستخدامه مواد كيماوية وخامات منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات.

وكذلك لقيامه بإعادة استخدام وتدوير المنتجات المنتهية الصلاحية والمرتجعة مرة أخرى وإعادة تعبئتها وطرحها بالأسواق.

وتم ضبط والتحفظ على 70 شيكارة زنة الواحدة 24 كجم من مادة تستخدم فى صناعة الكريمات و البلسم بإجمالي كمية قدرها 1750 كجم منتهية الصلاحية, 5 شيكارة حمض ستريك زنة الواحدة 25 كجم باجمالي كمية 125كجم منتهية الصلاحية,300 كرتونة بداخل كل كرتونة 20عبوة مستحضرات تجميل مختلفة الأنواع و الأحجام منتهية الصلاحية بغرض إعادة استخدمها و تدويرها مرة أخرى بإجمالى كمية قدرها 6000 عبوة، 35 شيكارة زنة الشيكارة الواحدة 25 كجم باجمالي كمية قدرها 875كجم من مادة كيماوية غير مدون عليها أي بيانات ومجهولة المصدر، 5 كراتين، بداخل كل واحدة 12عبوة سعة العبوة الواحدة واحد لتر مادة خام بإجمالي كمية 60 لترًا غير مدون عليها أي بيانات ومجهولة المصدر.

وكذلك 10 برميل بداخلها مواد كيماوية تستخدم في صناعة مستحضرات التجميل مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات سعة البرميل الواحد 200لتر بإجمالي كمية قدرها2000 لتر.

و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام