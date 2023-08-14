اليوم السابع
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الإثنين، 14 أغسطس 2023 04:52 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

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"تموين الإسكندرية" تضبط سجائر مهربة جمركيًا خلال حملات ضبط الأسواق بالعجمى

الإثنين، 14 أغسطس 2023 04:39 م
"تموين الإسكندرية" تضبط سجائر مهربة جمركيًا خلال حملات ضبط الأسواق بالعجمى المضبوطات
الإسكندرية جاكلين منير

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شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملات مكبرة، بتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات من اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، لضبط ومتابعة الأسواق.
 
وأصدر المهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على أسواق السجائر.
 
وقامت إدارة تموين العجمى برئاسة إبراهيم خلف مدير الإدارة وتحت إشراف ريهام عبد القادر رئيسة الرقابة والأستاذ محمد الشافعى مفتش الإدارة بنطاق الإدارة، والتى أسفرت عن ضبط أحد المحلات وذلك لحيازته 400 علبة سجائر مجهولة المصدر وذلك بإجمالى 8000 سيجارة مهربة جمركيا، وتحرير محضرين لبيع سجائر بسعر أزيد من الرسمي وتحرير 3 محاضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير محضرين عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق؛ 
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.

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