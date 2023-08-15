ضبط شخصين لإدارتهما صفحة عبر الفيس بوك لترويج المواد المخدرة بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط شخصين، مقيمان بمحافظة القاهرة، لإدارتهما صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك وتليجرام" يقوما من خلالها بالترويج لبيع مواد مخدرة مقابل مبالغ مالية.

وضبط بحوزة المتهمين كمية كبيرة من الأقراص والأمبولات المخدرة والمؤثرة - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول.

وفيما تم ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش - مبلغ مالى – هاتف محمول)، وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات إترفوا بقيامهم بالاتجار بالمواد المخدرة.