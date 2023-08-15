اليوم السابع
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ضبط المتهم بإطلاق النار على كلب فى الزيتون

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 02:27 م
ضبط المتهم بإطلاق النار على كلب فى الزيتون كلاب الشارع- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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كشفت مديرية أمن القاهرة باشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بإطلاق النار على كلب من شرفة منزله مُستخدماً بندقية رش وإحداث إصابته.
 
بالفحص وإجراء التحريات بناء على توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة أمكن تحديد المتهم وضبطه، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة، وبحوزته بندقية رش.
 
بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأنه يقوم بذلك لتخويف الكلاب لصرفهم من أسفل العقار سكنه لتسببهم فى إزعاجه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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