ضبط المتهم الثانى فى واقعة مقتل حداد مسلح بمنطقة أبو ذكرى بالدقهلية

الدقهلية - محمد الحبشي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، من إلقاء القبض على المتهم الثاني في واقعة قتل حداد بسبب اعتراضه على معاكستهما زوجته بقرية أبو ذكري، وذلك أثناء محاولته الاختباء بمحافظة دمياط.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر، بمقتل حداد مسلح بطلق ناري على يد عاطلين، بسبب خلافات بينهم بقرية كفر أبو ذكري دائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين مصرع محمد محمد عبد القادر علي، ويبلغ من العمر 36 عامًا، ويعمل حداد مسلح بالخارج، بطلق ناري.

وبالفحص تبين أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه والمتهمين السيد م.ال.م، ومحمد م.ع، عاطلين، مقيمان بقرية أبو ذكري دائرة مركز منية النصر، وأطلقا عليه عيارا ناريا بالصدر من بندقية خرطوش أودى بحياته في الحال، وفرا هاربين.

وكشفت التحريات أن المتهمين ترصدا بالمجني عليه أثناء جلوسه على المقهى، وذلك على إثر خلافات سابقة بينهم بسبب معاكستهما زوجته، وذلك أثناء سفره منذ عامين، ونشبت بينهم مشاجرة قديمة ما زرع في نفوسهما رغبة في الإنتقام منه، وأطلقا عليه عيارا ناريا أودى بحياته.

وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر وفريق البحث من ضبط المتهم الأول ويدعى السيد م.ال.م. وذلك من خلال مأمورية أمنية بالتنسيق مع مديرية أمن المنوفية ووحدة مباحث مركز شرطة الباجور، أثناء اختباءه لدى أحد أقاربه، فيما تم ضبط المتهم الثاني محمد م.ع.ر. 36 سنة اليوم ، أثناء محاولته الهرب لمحافظة دمياط.

وبإرشادهما تم ضبط البندقية الخرطوش المستخدمة في الواقعة، و4 طلقات حية من ذات عيار السلاح، وتم تحرير المحضر رقم 28 أحوال وإرفاقه بالمحضر رقم 10767 جنح منية النصر لسنة 2023، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.