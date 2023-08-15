صياد يقتل أنثى أسد بالرصاص بعد هروبها من مزرعة فى كوريا الجنوبية

كتب إيهاب محمد

قال مسؤولون إن أنثى أسد هربت من مزرعة في كوريا الجنوبية، مما أدى إلى بحث طارئ قبل أن يقتلها صياد يوم الاثنين، حيث أبلغت صاحبة المزرعة في مقاطعة كوريونج الجنوبية الشرقية عن هروبها بعد أن وجدت قفصها فارغًا، وقالت شرطة كوريونج إن السلطات أرسلت بسرعة ضباط الشرطة وعمال الطوارئ والصيادين المدنيين إلى المنطقة، وفقا لموقع apnews.



البؤة

تم منع الناس من دخول منطقة جبلية حيث يُعتقد أن أنثى الأسد تحركت قبل أن يقتلها أحد الصيادين بالقرب من المزرعة، وفقًا لمسؤولي المقاطعة والشرطة، وتحدث مسؤولو المقاطعة والشرطة - بشرط عدم الكشف عن هويتهم - لأنهم غير مخولين بالتحدث إلى وسائل الإعلام بشأن هذه المسألة.

ولم ترد تقارير عن مهاجمة أنثى الأسد أي شخص، فيما شوهدت اللبؤة آخر مرة في قفصها عندما تم إطعامها ليلة الأحد، ولم يعرف متى هربت، وكان لا يوجد في المزرعة أى أسود أو لبؤات، وغالبا ما تقوم بتربية أبقار اللحم.

وقالت شرطة كوريونج إن صاحب المزرعة أبلغ المحققين أن اللبؤة سلمت عندما تم شراء المزرعة العام الماضي، فيما لم يُعرف على الفور ما إذا كان مالك المزرعة السابق لديه إذن رسمي بتربية اللبؤة.