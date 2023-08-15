صندوق التنمية الحضرية: الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمشروع الروضة 2

كتب أحمد حسن

أعلن صندوق التنمية الحضرية، قرب الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمشروع الروضة 2 بحى السيدة زينب بمحافظة القاهرة.

من جانبه قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، أن مشروع الروضة 2، هو عبارة عن مشروع سكني يقع في حي السيدة زينب في وسط القاهره، ويتكون المشروع من 9 عمارات سكنية وعدد من المحلات التجارية والمباني الخدمية.

وأوضح أن المشروع يتميز بموقعه الاستراتيجي بالقرب من العديد من المعالم التاريخية والثقافية، كما يتمتع ببنية تحتية متكاملة من الطرق والمرافق.، فضلا عن أن عمارت المشروع تتميز بتصاميمها المعمارية الأنيقة التي تتوافق مع النسق العمراني للقاهرة الفاطمية.

وقال " يوفر مشروع الروضة 2 مجموعة متنوعة من الخدمات المميزة لسكانه، من بينها " أمن على مدار 24 ساعة، ومبنى خدمي متكامل يضم سوبر ماركت وصيدلية وحضانة، وعدد من المحلات التجارية على شارع السد البراني.

ويعد مشروع الروضة 2 فرصة استثمارية رائعة للباحثين عن سكن في وسط القاهرة. يتمتع المشروع بموقع استراتيجي وبنية تحتية متكاملة ومجموعة متنوعة من الخدمات المميزة.