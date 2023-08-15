صعود 11 قطاعًا بالبورصة بجلسة الثلاثاء على رأسها "العقارات" بنسبة 1%

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية ، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ ارتفع 11 قطاعًا على رأسها العقارات بنسبة 1%، أعقبه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.9%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.6%، وصعد قطاعا السياحة والترفيه، والموارد الأساسية بنسبة 0.4%، وقفز قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.3%، وزاد قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات التعليمية بنسبة 0.1%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 0.1%، وأخيرًا قطاعا المنسوجات والسلع المعمرة، والتجارة والموزعون بنسبة 0.01%.

فيما تراجعت 5 قطاعات على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 1.1%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1%، يليه قطاعات الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والورق ومواد التعبئة والتغليف، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.7%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 2.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.219 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 852.4 مليون ورقة مالية بقيمة 2.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 80.4 ألف عملية لعدد 199 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.01% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.25%، والعرب على 3.74%، واستحوذت المؤسسات على 26.33% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.66%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 88 مليون جنيه، 947.5 ألف جنيه، 29.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 1.8 مليون جنيه، 98.4 مليون جنيه، 17.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 17965 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 21782 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 7514 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 3638 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 5367 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 5313 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 1368 نقطة.