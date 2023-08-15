اليوم السابع
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الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 03:10 م
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صعود مؤشرات البورصة بختام تعاملات الثلاثاء بتداولات تجاوزت 2.3 مليار جنيه

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 02:48 م
صعود مؤشرات البورصة بختام تعاملات الثلاثاء بتداولات تجاوزت 2.3 مليار جنيه البورصة المصرية - ارشيفية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 2.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.219 تريليون جنيه.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 17965 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 21782 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 7514 نقطة.

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