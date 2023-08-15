زوج يلاحق زوجته بدعوى نشوز ويتهمها بالتحايل للحصول على نفقات

كتبت أسماء شلبي

أقام زوج دعوي نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمها بالتحايل لإلحاق الضرر المادي والمعنوي به، بعد إنفاقها مبلغ مالي يتجاوز 60 ألف جنيه تحت بند "الترفيه" ومطالبته بالسداد رغم علمها بعدم قدرته على السداد، ليؤكد:" زوجتي أرادت الأنتقام مني وذهبت للاستدانه وقامت بالسفر برفقة أولادي دون علمي وبددت 60 ألف جنيه في 4 أيام ثم عادت وطالبتني بسداد الأموال لصديقتها".

وقال الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة والتي يتهم فيها زوجته بالتحايل للحصول على نفقات غير مستحقة:" هجرتني وتركت أولادي لى بعد تلك الواقعة ورفضت رعايتهم أو السؤال عليهم منذ ما يزيد عن شهرين، وأمتنعت عن العودة لمسكن الزوجية، دمرت حياتي بسبب تعنتها وتوعدتني بالعقاب، وشهرت بسمعتي، وواصلت سبي وقذفي وفضحي أمام زملائي بالعمل بعد أن صبرت برفقتها طوال 12 عام، وبعدها تخلف عن سداد نفقاتنا، لأعيش في عذاب وأنا مجبرة على توفير النفقات لأولادي".

وتابع:" أقمت دعوى قضائية لمقاضاتها، وطالبت تعويض مادي بسبب تشهيرها بسمعتي بعد حصولى على حكم قضائي أثبت فيه سبها لى، وفقاً لمستندات رسمية وشهادة الشهود".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقعا من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.