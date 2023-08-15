رئيس كوريا الجنوبية: اليابان بلد شريك يتفق معنا فى القيم العالمية

قال الرئيس الكورى الجنوبى يون سيوك-يول اليوم الثلاثاء، إن بلاده واليابان أصبحتا الآن بلدين شريكين يتفقان فى القيم العالمية ويسعيان إلى تحقيق المصالح المشتركة.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أن ذلك جاء فى كلمة له بمناسبة مرور 73 عاما على استقلال كوريا من الحكم الاستعمارى لليابان في الفترة من 1910 إلى 1945، حيث تسعى إدارته إلى تحسين العلاقات الثنائية التى تدهورت بشدة فى ظل الإدارة السابقة.
وأضاف يون "باعتبارهما شريكين يتعاونان في الأمن والاقتصاد، ستكون كوريا واليابان قادرتين على المساهمة معا في السلام والازدهار في جميع أنحاء العالم، مع التعاون والتبادل على نحو يركز على المستقبل".
وفى وقت سابق، أعرب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، عن ثقته بأن كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية ستواصلان تعزيز التعاون الثنائى فى جميع المجالات.
جاء ذلك في رسالتي تهنئة بعث بها الرئيس الروسي إلى زعيمي كوريا الشمالية كيم جونج أون وكوريا الجنوبية يون سيوك يول، بمناسبة الذكرى الـ 78 ليوم تحرير كوريا من الاستعمار اليابانى.
وقال الرئيس بوتين في تهنئته، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية:"لقد أصبح هذا العيد "يوم التحرير" رمزا لشجاعة وبطولة جنود الجيش الأحمر والوطنيين الكوريين الذين قاتلوا معا للتحرر من الحكم الاستعماري الياباني"..مضيفا أن "تقاليد الصداقة والتعاون التي نشأت في تلك الفترة من النضال الشديد أصبحت أساسا متينا لتنمية علاقات حسن الجوار" بين موسكو وبيونج يانج، معربا عن ثقته بأنهما ستواصلان "تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات".
ومن جانبه، قال رئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون :إن "روح التضحية البطولية التي أظهرها جنود الجيش الأحمر وأفراد الجيش الثوري الشعبي الكوري ستبقى جنبا إلى جنب مع تاريخ الصداقة القائم بين كوريا الشمالية وروسيا عبر الأجيال القادمة"..مضيفا أن "الصداقة والتضامن بين كوريا وروسيا سيتطوران إلى علاقة استراتيجية مدتها 100 عام، و"أننا سننتصر دائما دون فشل في رحلة تحقيق الأهداف والإنجازات المشتركة، حيث سيدعم كل من البلدين الآخر بقوة".
في سياق متصل، أكدت السفارة الروسية في سول، أن الرئيس بوتين أرسل رسالة تهنئة للرئيس يول؛ بمناسبة يوم تحرير كوريا، بينما أرسل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف التهنئة إلى نظيره الكوري الجنوبي باك تشين.
وفي وقت سابق، ذكر السفير الروسي في سول أندريه كوليك في حفل استقبال رسمي في السفارة بمناسبة يوم روسيا في يونيو الماضي، أن الرئيس يون سوك يول هنأ نظيره الرئيس بوتين أيضا بعيد روسيا الوطني.
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