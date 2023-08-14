اليوم السابع
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الإثنين، 14 أغسطس 2023 02:29 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

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بوتين: روسيا منفتحة على تعميق التعاون العسكرى التقنى مع جميع الدول

الإثنين، 14 أغسطس 2023 01:29 م
بوتين: روسيا منفتحة على تعميق التعاون العسكرى التقنى مع جميع الدول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
وكالات

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد موسكو لتطوير الشراكة التكنولوجية والتعاون العسكري التقني مع البلدان الأخرى و"كل من يدافع عن مصالحه الوطنية وطريق التنمية المستقل".

وقال بوتين في رسالة مصورة بمناسبة افتتاح منتدى "الجيش-2023" العسكري التقني الدولي اليوم الاثنين: "روسيا منفتحة على تعميق الشراكة التكنولوجية المتساوية والتعاون العسكري التقني مع البلدان الأخرى، مع كل من يدافع عن مصالحه الوطنية وطريقه المستقل للتنمية، وترى أنه من المهم بشكل أساسي أن نبني معا نظاما أمنيا متساويا وغير قابل للتجزئة يحمي كل دولة بشكل موثوق".

وحسب موقع روسيا اليوم، أوضح بوتين أن 80 منظمة أجنبية تشارك في المنتدى هذا العام، وأن سوق المنتجات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي آخذ في الازدياد في روسيا.

 

 


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