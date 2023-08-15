رئيس "صرف صحى" الإسكندرية يجرى جولة تفقدية لمشروعات فصل مياه الأمطار

الإسكندرية جاكلين منير

أجري اليوم اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، جولة لمتابعة الموقف التنفيذي للاستراتيجية المتكاملة ل مشروعات فصل مياه الأمطار عن شبكة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية.

وتفقد نافع، الأعمال الجارية بشوارع محمد نجيب وخليل حمادة والعيسوي كما تفقد محطة 3 ومحطة 5 المنتزه ضمن مشروعات الاستراتيجية.

كما تم المرور على أعمال رفع كفاءة محطة 2 ومحطة 4 ومحطة 6 المنتزة ضمن مشروعات إحلال وتجديد منظومة الصرف الصحي.

وتتمثل الاستراتيجية في 9مشروعات ذات الأولوية الأولي بناء علي البروتوكول الموقع بين شركة الصرف الصحي بالإسكندرية والجهات المعنية وكلية الهندسة (استشاري المشروع) تحت إشراف محافظة الإسكندرية، بهدف فصل شبكة مياه الأمطار عن شبكات الصرف الصحي لمواجهة التغيرات المناخية الواضحة، والزيادات الكثيفة لمياه الأمطار على محافظة الإسكندرية، وتخفيف العبء عن شبكات الصرف الصحي وتوجيه مياه الأمطار وإعادة استخدامها للاستفادة منها.

وتم الانتهاء من 3 مشروعات أمام مكتبة الإسكندرية بالشاطبي، وشارعي الدلتا سبورتنج وشعراوي بمنطقة شرق ضمن المرحلة الأولى لمشروعات فصل مياه الأمطار بالمحافظة.

ويجري حاليا العمل بالمرحلة الثانية من الاستراتيجية بمناطق فيكتور عمانويل وشارع النقل والهندسة ومنطقة جمال عبد الناصر.

وأكد "نافع" أهمية المشروع في رفع الأعباء عن شبكات الصرف الصحي بالإسكندرية، خاصة وأن جميع هذه المناطق تعتبر نقاطا ساخنة في أوقات النوات، بالإضافة إلى الاستغلال الأمثل لكافة الموارد المائية.

وأشار إلى التنسيق والتعاون الكامل بين جميع الجهات والأجهزة التنفيذية بالإسكندرية لسرعة الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات، مضيفاً أن تلك المرحلة هي الثانية ضمن مراحل مشروعات الاستراتيجية المتكاملة، ومن المستهدف خدمة باقي مناطق المحافظة.