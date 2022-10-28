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أكرم القصاص
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"صرف الإسكندرية": إطلاق مشروع فصل مياه الأمطار لاستيعاب كميات الأمطار

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 12:50 م
"صرف الإسكندرية": إطلاق مشروع فصل مياه الأمطار لاستيعاب كميات الأمطار اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية
الإسكندرية - فريق المحافظات

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قال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إنه بناء علي توجيه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بفصل مياه الأمطار عن شبكة الصرف الصحي، بناء على استراتيجية عمل واضحة ومرحلية، تساهم في الاستفادة القصوى من كميات كبيرة من المياه وإعادة استخدامها في مشروع الدلتا الجديدة.

وأضاف اللواء محمود نافع خلال مشاركة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية في الملتقى الذي نظمته كلية العلوم بجامعة الإسكندرية، تحت عنوان "التغيرات المناخية "وعلاقتها بالرياضة ، أن هناك تحديات واجهت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية خلال السنوات السابقة من التوسعات العشوائية والتغيرات المناخية وإلغاء شبكات مياه الأمطار السابقة وتقادم الشبكة.

وأشار رئيس شركة الصرف الصحي إلى الكثافة الواضحة للأمطار في الفترة الماضية على مختلف محافظات الجمهورية، مشددا على عدم وجود شبكة صرف صحي قادرة على استيعاب كميات الأمطار الحالية التي تتزايد عاما بعد الآخر، وهو ما تبعه إطلاق مشروع فصل مياه الأمطار.


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