رئيس جامعة طنطا يفتتح معامل رقمية جديدة بكلية التجارة

الغربية عادل ضرة

افتتح الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا اليوم الثلاثاء، معامل جديدة ببرنامج نظم المعلومات الإدارية (شعبة اللغة الانجليزية) BIS داخل كلية التجارة بطاقة استيعابية 90 جهازا، بحضور الدكتور هاني الشامي عميد الكلية، والدكتور طارق رضوان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة دينا عبد الهادي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أسامة بدر رئيس قسم الاقتصاد بالكلية.

وأشاد الدكتور محمود ذكى خلال زيارته بأعمال التجديد والتطوير التى تشهدها الكلية ورفع الطاقة الاستيعابية وكفاءة المنظومة التعليمية، موضحا أن المعامل الجديدة تتيح تقديم تدريبات عملية للطلاب على برامج التصميم الجرافيكي والبرمجة الحوسبية وإدارة الشبكات والتى تعتبر إضافة متميزة لخريجي برنامج نظم المعلومات الإدارية وتمنحهم ميزة تنافسية في سوق العمل بعد التخرج، موجها الشكر لإدارة الكلية، مؤكدا أن الإنجازات التي تتم داخل كليات الجامعة تستهدف تحسين الخدمات التعليمية وتدعيم الجوانب المعرفية والمهارية لدى طلاب الجامعة مع توفير الامكانات المادية والبشرية اللازمة.