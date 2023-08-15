رئيس البورصة يعرض على وزير الشباب مقترحات لتعظيم العائد من استاد القاهرة

كتب هانى الحوتى

قال رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية ، إنه عرض على وزير الشباب والرياضة، تمكين الوزارة من الاستفادة من الأصول الضخمة التي تمتلكها كافة مؤسساتها وهيئاتها الاقتصادية (ومن ضمنها استاد القاهرة الدولي كهيئة اقتصادية مستقلة)، وذلك لزيادة العوائد الاستثمارية للأصول القائمة من خلال التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، وكذلك إمكانية استغلال بعض المواقع الخالية وغير المستغلة فى إقامة مشروعات اقتصادية جديدة تدر دخلاً على الوزارة وهيئاتها لإعادة إنفاقه على أعمال الصيانة والتطوير الشامل.

كما عرض رئيس البورصة، مقترحا لتعظيم دور خلال الفترة المقبلة فى دعم الحركة الرياضية المصرية من خلال زيادة قدرتها على استضافة مختلف الأحداث والفعاليات الرياضية المحلية والقارية والعالمية، جاء ذلك في بيان صحفي صدر اليوم الثلاثاء، بعد أسبوع من لقاء الوزير ورئيس البورصة.

وأوضح "الدكاني"، أن اللقاء تضمن مناقشة وبحث أوجه التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة والبورصة المصرية فى شتى المجالات وخاصة ما يتعلق منها بالجوانب التوعوية، وأيضا دعم جهود وزارة الشباب والرياضة بشأن تعظيم العوائد الاستثمارية للأصول والمشروعات التي تنفذها الوزارة.

وفي هذا الإطار ناقش الطرفان إمكانية تعزيز مساهمة منظومة سوق المال في دعم وتطوير الاستثمارات في كافة المجالات الرياضية أخذا في الاعتبار أن الطرح في البورصة يعتبر وسيلة لتعظيم حقوق مالكي هذه الاستثمارات والأصول على المدى الطويل.