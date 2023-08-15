خبير بالشئون الروسية: عقوبات الاتحاد الأوروبى فشلت فى عزل موسكو

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور آصف ملحم خبير الشئون الروسية، إنه عندما بدأت روسيا هجومها على أوكرانيا حرصت دول العالم على فرض العديد من العقوبات الاقتصادية لعزل روسيا سياسيا واقتصاديا نتيجة الاعتداء على أوكرانيا، ولكن لم تستطع دول الاتحاد الأوروبي عزل روسيا على الإطلاق.

وأكد خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يوجد تحالف قوي بين روسيا والصين، وهذا التحالف مناسب للصين بصورة كبيرة لأنها ترفض سيطرة الاتحاد الأوروبى على العالم، ولهذا دعوة روسيا إلى عالم متعدد الأقطاب يتوافق مع الفكر الصينى.

وأضاف أنه من حق كل دولة أن تجرى تحالفاتها السياسية مثلما تشاء، ولكن على ألا تؤدى هذه التحالفات إلى إحداث ضرر على الدول الأخرى، وهذا ما تريد تحقيق فرضه روسيا على العالم، أي أن بوتين يريد تقويض سيطرة الاتحاد الأوروبي على العلاقات العالمية، وبالتالي كل دولة من حقها أن تنخرط في التحالف الذي تريده.

وتابع: "الصين حليفها التقليدي هو روسيا، وتعزز هذا التحالف بسبب الواقع الجديد، والولايات المتحدة الأمريكية تقوم بإشعال هذه الأزمة لصالحها".