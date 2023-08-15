اليوم السابع
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الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 04:22 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

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حريق غابات ضخم يجتاح مقاطعة "البيرينيه الشرقية" جنوبي فرنسا

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 04:00 ص
حريق غابات ضخم يجتاح مقاطعة "البيرينيه الشرقية" جنوبي فرنسا حريق - أرشيفية
أ ش أ

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اندلع مساء الاثنين حريق غابات ضخم في بلدة "سان أندريه" في مقاطعة البيرينيه الشرقية في جنوب فرنسا، ما أدى إلى إجلاء أكثر من ثلاثة آلاف شخص وخاصة من المخيمات وحرق أكثر من 500 هكتار.

وأعلنت السلطات المحلية في بلدة "سان أندريه" عن اندلاع حريق كبير، والتهمت النيران 530 هكتارا حتى الآن وتم إجلاء أكثر من 3000 شخص من المخيمات.

يتواجد حاليا أكثر من 500 من رجال الإطفاء، ومن المتوقع إرسال تعزيزات إضافية في الليل حيث لم يتم السيطرة على الحريق بعد.

وكتب وزير الداخلية جيرالد دارمانين تغريدة على موقع "X": "شب حريق كبير للغاية في "البيرينيه الشرقية "، أدعو المواطنين والسائحين إلى توخي الحذر الشديد. تم حشد تعزيزات كبيرة لإخماد الحريق من بينها 13 طائرة وثلاث مروحيات وأكثر من 500 رجل إطفاء".

ومع استمرار الحريق، تم إخلاء العديد من المنازل والمخيمات، فقد تأثر أحد المخيمات بالنيران، إلا أنه لم يذكر أي خسائر بشرية، وقال مدير أمن البيرينيه الشرقية "كإجراء وقائي، قررنا إخلاء ثلاثة مخيمات".

وقال عمدة بلدة "سان أندريه" إن "الوضع كارثي.. نواجه حريقا كما لم نشهده من قبل، بلدتنا تضررت بشدة وهناك الكثير من الخسائر المادية".

 


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