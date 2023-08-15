توافد المعزين استعدادا لتشييع جثمان والدة الفنان أحمد شيبة بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شهدت منطقة القباري بالإسكندرية، توافد المعزين علي السرداق المقام أمام منزل الفنان أحمد شيبة اليوم الثلاثاء، للمشاركة فى تشييع جثمان والدته والتي توفيت امس بعد صراع مع المرض، وكانت الأسرة أنهت إجراءات تشييع جثمان والدته عقب صلاة الظهر من منطقة القباري بمحافظة الإسكندرية، على أن يتم تشييع الجثمان في مقابر العائلة بـ أم كبيبة، على أن يقام العزاء أمام منزل الراحلة بعد صلاة المغرب.

كان أحمد شيبة نعى والدته عبر حسابه على موقع فيس بوك من خلال نشر صورة لهما سويا، وعلق عليها بكتابة: "مع السلامة يا أمي ربنا يسامحك ويرحمك يا رب".

وصل الفنان احمد شيبة ،واسرته الي المستشفي لانتهاء من إجراءات خروج جثمان والدة الفنان احمد شيبة لتشييع جثمان والدته بعد الانتهاء من الاجراءات بعد صلاة الظهر من مسجد القباري وأن يتم تشييع الجثمان في مقابر العائلة بـ أم كبيبة بالإسكندرية.

كان أحمد شيبة قد نشر صورة تجمعه مع والدته الأسبوع الماضى على صفحته الشخصية بموقع فيس بوك وكتب:" ربنا يتم شفاكي على خير يا أمي يارب".

المطرب الشعبي أحمد شيبة، قدم مؤخرا أغنية "اللي من دمك"، بمشاركة المطرب عبد الباسط حمودة، و الفنان محمد هنيدي، وعرضت ضمن أحداث فيلم "مرعي البريمو" للنجم محمد هنيدى والذى يعرض حالياً في السينمات.