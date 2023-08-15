تشييع جثمان والدة الفنان أحمد شيبة ظهر اليوم بمقابر "أم كبيبة" بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

أنهت أسرة الفنان احمد شيبة من إجراءات تشييع جثمان والدته عقب صلاة الظهر من منطقة القباري بمحافظة الإسكندرية، علي أن يتم تشييع الجثمان في مقابر العائلة بـ أم كبيبة، ويقام العزاء أمام منزل الراحلة بعد صلاة المغرب.

كان أحمد شيبة قد نعى والدته عبر حسابه على موقع فيس بوك من خلال نشر صورة لهما سويا، وعلق عليها بكتابة: "مع السلامة يا أمي ربنا يسامحك ويرحمك يا رب".

ووصل الفنان احمد شيبة ،وأسرته إلي المستشفي للانتهاء من إجراءات خروج جثمان والدته بعد صلاة ظهر اليوم من مسجد القباري وأن يتم تشييع الجثمان في مقابر العائلة بـ أم كبيبة بالإسكندرية.

المطرب الشعبي أحمد شيبة، قدم مؤخرا أغنية "اللي من دمك"، بمشاركة المطرب عبد الباسط حمودة، و الفنان محمد هنيدي، وعرضت ضمن أحداث فيلم "مرعي البريمو" للنجم محمد هنيدى والذى يعرض حالياً في السينمات.