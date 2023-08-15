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تنسيق المرحلة الثانية.. رابط موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل الرغبات

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 09:32 ص
تنسيق المرحلة الثانية.. رابط موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل الرغبات موقع التنسيق الإلكترونى
كتب محمد صبحى

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ينشر اليوم السابع رابط موقع التنسيق الالكترونى الذى يتيح للطلاب إمكانية تسجيل الرغبات ضمن أعمال المرحلة الثانية للتنسيق التى تبدأ اليوم  وتستمر حتى يوم السبت المقبل، لاستقبال رغبات طلاب الثانوية العامة https://tansik.digital.gov.eg/application/.
 
وينطلق اليوم الثلاثاء تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الجامعات والمعاهد، فيما أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أعداد الطلبة المستهدفين بتنسيق المرحلة الثانية والذى ينطلق الثلاثاء 15 أغسطس الحالى ويستمر حتى 19 من نفس الشهر، باجمالى 350 ألف و133 طالب وطالبة، منهم 259 ألف و445 بالشعبة العلمية بحد أدنى 250 درجة بنسبة مئوية 60.98% و90 ألف و688 بالشعبة الأدبية، بحد أدنى 238 درجة بنسبة مئوية 58.5%.
 
أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى عن وجود أماكن شاغرة لطلاب الشعبة الهندسية بالمرحلة الثانية للتنسيق بكليات الحاسبات والذكاء الاصطناعى، وكليات والفنون الجميلة وكليات العلوم والفنون التطبيقية وأماكن شاغرة بكليات الاقتصاد والعلوم  السياسية والالسن والاعلام والاثار بالإضافة الى باقى الكليات والجامعات التكنولوجية. 
 

 


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