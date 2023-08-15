تنسيق المرحلة الثانية.. رابط موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل الرغبات

كتب محمد صبحى

ينشر اليوم السابع رابط موقع التنسيق الالكترونى الذى يتيح للطلاب إمكانية تسجيل الرغبات ضمن أعمال المرحلة الثانية للتنسيق التى تبدأ اليوم وتستمر حتى يوم السبت المقبل، لاستقبال رغبات طلاب الثانوية العامة https://tansik.digital.gov.eg/application/.