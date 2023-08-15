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تنسيق المرحلة الثانية.. كيفية تسجيل الرغبات بموقع التنسيق خطوة بخطوة

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 10:38 ص
تنسيق المرحلة الثانية.. كيفية تسجيل الرغبات بموقع التنسيق خطوة بخطوة موقع التنسيق
كتب محمد صبحى

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تنطلق المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية بتنسيق الجامعات 2023 بفتح باب تسجيل الرغبات  اليوم الثلاثاء، وفى هذا الإطار كشف مكتب التنسيق عن الخطوات التى يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكترونى:
 
• قم بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.digital.gov.eg .
 
• قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.
 
• قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذى تراه مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافى.
 
☆ قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب:
 
- يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات. 
 
- يختار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي.
 
- يختار الطالب قطاع التخصص الذي يرغب في الالتحاق بكلية من كلياته فتظهر له قائمة بالكليات المسموح له بها مرتبةفي مجموعات.
 
- وتنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته. 
 
- يجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له.
 
- ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وأخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.
 
- يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.
 
- بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك. 
 
- يمكنك أيضًا حفظ نسخة من رغباتك (Save As) علي حاسبك الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة.
 
- إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات (وهذا متاح لك) أعلم بأن الحاسب سيحفظ آخر تعديل فقط، ويتم التنسيق وفقا لآخرتعديل قمت به.
 
ينطلق اليوم الثلاثاء تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الجامعات والمعاهد، فيما أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أعداد الطلبة المستهدفين بتنسيق المرحلة الثانية والذى ينطلق الثلاثاء 15 أغسطس الحالى ويستمر حتى 19 من نفس الشهر، باجمالى 350 ألفا و133 طالبا وطالبة، منهم 259 ألفا و445 بالشعبة العلمية بحد أدنى 250 درجة بنسبة مئوية 60.98% و90 ألفا و688 بالشعبة الأدبية، بحد أدنى 238 درجة بنسبة مئوية 58.5%.

 


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