تنسيق الجامعات 2023.. الحد الأدنى وأسعار الدراسة بكليات جامعة النيل الأهلية

وتضم جامعة النيل كلية إدارة الأعمال وتصنف أسعار الدراسة فى الكلية كالآتى..
الفئة الخاصة وتشمل أفضل 500 طالب فى مجموع الثانوية العامة وتقدم لهم منح كاملة وأما الطلاب أكثر من 90% تقدم لهم منح بنسبة 50 % وتبلغ الرسوم الدراسية 44.838 الف جنيه ، اما الطلاب الحاصلين على أكثر من 85% إلى 90% تبلغ نسبة المنح 30% وتقدر الرسوم الدراسية ب 62.773 آلف جنيهًا ، أما الطلاب الحاصلين على 80% إلى 85% تبلغ قيمة المنح 15% وتقدر الرسوم الدراسية 76.224 ألف جنيه وتبلغ الرسوم الدراسية للطلاب الأقل من 80% حوالى 86.675 الف جنيهًا.
كما تضم الجامعة كلية الهندسة والعلوم التطبيقية وتصنف أسعار الدراسة كالأتى
الفئة الخاصة وتشمل أفضل 500 طالب فى مجموع الثانوية العامة وتقدم لهم منح كاملة وأما الطلاب أكثر من 90% تقدم لهم منح بنسبة 50 % وتبلغ الرسوم الدراسية 54.885 الف جنيه ، اما الطلاب الحاصلين على أكثر من 85% إلى 90% تبلغ نسبة المنح 30% وتقدر الرسوم الدراسية ب 76.778 آلف جنيهًا ، أما الطلاب الحاصلين على 80% إلى 85% تبلغ قيمة المنح 15% وتقدر الرسوم الدراسية 93.245 ألف جنيه وتبلغ الرسوم الدراسية للطلاب الأقل من 80% حوالى 109.710 الف جنيهًا.
كما تضم جامعة النيل الأهلية كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب وتصنف أسعار المصروفات كالآتى..
الفئة الخاصة وتشمل أفضل 500 طالب فى مجموع الثانوية العامة وتقدم لهم منح كاملة وأما الطلاب أكثر من 90% تقدم لهم منح بنسبة 50 % وتبلغ الرسوم الدراسية 48.875 الف جنيه ، اما الطلاب الحاصلين على أكثر من 85% إلى 90% تبلغ نسبة المنح 30% وتقدر الرسوم الدراسية ب 68.425 آلف جنيهًا ، أما الطلاب الحاصلين على 80% إلى 85% تبلغ قيمة المنح 15% وتقدر الرسوم الدراسية 83.088 ألف جنيه وتبلغ الرسوم الدراسية للطلاب الأقل من 80% حوالى 97.750 الف جنيهًا.
أما مصروفات كلية التكنولوجيا الحيوية
الفئة الخاصة وتشمل أفضل 500 طالب فى مجموع الثانوية العامة وتقدم لهم منح كاملة وأما الطلاب أكثر من 90% تقدم لهم منح بنسبة 50 % وتبلغ الرسوم الدراسية 45.305 الف جنيه ، اما الطلاب الحاصلين على أكثر من 85% إلى 90% تبلغ نسبة المنح 30% وتقدر الرسوم الدراسية ب 63.427 آلف جنيهًا ، أما الطلاب الحاصلين على 80% إلى 85% تبلغ قيمة المنح 15% وتقدر الرسوم الدراسية 77.019 ألف جنيه وتبلغ الرسوم الدراسية للطلاب الأقل من 80% حوالى 90.610 ألف جنيهًا.
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