تنسيق الجامعات 2023.. الحد الأدنى وأسعار الدراسة بكليات جامعة النيل الأهلية

كتب محمد صبحى

أعلنت جامعة النيل الأهلية ، برئاسة الدكتور وائل عقل، رئيس الجامعة، فتح باب التسجيل والقبول في الجامعة للعام الدراسي 2024/2023 والتقديم فى 4 كليات وهم إدارة الأعمال، الهندسة والعلوم التطبيقية، وكلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب، والتكنولوجيا الحيوية.

وأعلنت الجامعة في بيان صحفي لها اليوم عن الحد الأدنى للقبول بالكليات، وهى كالآتى، كلية الهندسة والعلوم التطبيقية 68 % كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب 62 % ، كلية إدارة الأعمال 55 % ، كلية التكنولوجيا الحيوية 55 %.

وقالت الجامعة في بيانها أنها توفر لطلابها برامج الدراسة في الخارج وبرامج التبادل الطلابي مع أكثر من 10 جامعات في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، ومنح دراسية كاملة وجزئية للطلاب المتفوقين في سنوات الدراسة بالجامعة، وهيئة تدريس متميزة ومؤهلة عالميًا تلتزم بتقديم تعليم عالي الجودة وإثراء البحث العلمي في مصر ويحمل العديد منهم درجات علمية عالية وشهادات دكتوراه من جامعات عريقة حول العالم، والحد الأدنى لسنوات التخرج يمكن تحقيقه في 3.5 سنوات في كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب وإدارة الأعمال والتكنولوجيا الحيوية، أو في 4 سنوات في كلية الهندسة والعلوم التطبيقية.

وتقدم جامعة النيل منح دراسية بنسبة 100٪ لـ 50 طالبًا من بين أفضل 500 طالب في الثانوية العامة المصرية، وأخرى بنفس النسبة لـ 20 طالبًا من بين أفضل طلاب مدارس STEM ، بالإضافة إلى المنح الدراسية الاستحقاقية وفيها يتم تقديم منح دراسية جزئية في السنة الأولى للطلاب المتفوقين أكاديميًا بناءً على درجاتهم في الثانوية العامة، ويحصل أشقاء طلاب جامعة النيل على منحة دراسية بنسبة 10٪، ويحصل أبناء وبنات الموظفين الحكوميين على منحة دراسية بنسبة 10٪، وتمنح الجامعة منحة دراسية بنسبة 5٪ للتميز في الرياضة.