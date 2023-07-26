رئيس جامعة النيل: محمود محيى الدين رئيسا لمجلس أمناء الجامعة ومحلب عضواً

كتب محمد صبحى

أعلن الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل ، أن تم اجراء تغيير مجلس الأمناء للجامعة خاصة فى ظل انتهاء المدة القانونية المنصوص بها فى اللائحة والتى حددت أن لكل عضو مجلس أمناء مدتين كل مدة منها 4 سنوات.

وأوضح الدكتور وائل عقل، أن هناك اكثر من دور لمجلس الأمناء، أبرزها في توفير الدعم و الدخل للمؤسسات التعليمية،موضحا أن مجلس أمناء الجامعة الجديد تم تشكيله، وتم اختيار الدكتور محمود محي الدين، رئيسا لمجلس أمناء جامعة النيل ومنح العضوية الدائمة للدكتور عمرو موسى.

وتابع عقل أنه تم اختيار المهندس إبراهيم محلب والمهندس صادق السويدي والدكتور جلال السعيد وزيرالنقل الأسبق، والمهندس خالد عبد العزيز وزير الرياضة الاسبق ، على عيسى ، أبرز أعضاء مجلس الأمناء الجديد.

وتوجه رئيس جامعة النيل خلال تنظيم الجامعة مائدة المستديرة بحضور عدد من الصحفيين، الشكر التحية للدكتورعمرو موسى علي فترة رئاسته لمجلس أمناء الجامعة السابق واعضاء مجلس الامناء الحاليين والسابقين.