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تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023.. كليات تقبل الطلاب من مجموع 55%

الإثنين، 14 أغسطس 2023 06:13 م
تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023.. كليات تقبل الطلاب من مجموع 55% جانب من الجامعات
كتب محمد صبحى

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عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا اليوم الإثنين، بحضور الدكتور محمد حلمي الغر أمين مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، مع اللجنة المُنبثقة عن مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية لتحديد الحدود الدنيا للالتحاق بالتخصصات العلمية المختلفة بالجامعات الخاصة والأهلية للعام الدراسي الجديد 2023/2024.

 
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع انتهى إلى فتح باب التقدم للحاصلين على شهادة الثانوية العامة للالتحاق بالتخصصات العلمية المختلفة بالجامعات الخاصة والأهلية، بداية من غدًا الثلاثاء الموافق 15 أغسطس الجاري.
 

وسجل الحد الأدنى 55% للقبول بكليات التكنولوجية الحيوية وتكنولوجيا العلوم الصحية والعلوم الأساسية والفنون التطبيقية والإعلام واللغات والترجمة والاقتصاد والإدارة والتربية والعلوم الاجتماعية والسياحة والفنادق والحجقوق والقانون والتمريض والآثار والعلوم السينمائية بجميع الجامعات الخاصة والأهلية

 


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