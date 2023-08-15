تعرف على الخدمات المقدمة بالمراكز التكنولوجية الجديدة فى قرى حياة كريمة بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

اعلنت محافظة أسوان، التشغيل التجريبى لعدد من المراكز التكنولوجية الخدمية الموجودة بالقرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل حضارى وراقى.

وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه بدأ التشغيل التجريبى لـ31 مجمعاً خدمياً بتكلفة 290 مليون جنيه ، تم الانتهاء من تنفيذهم بواسطة الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان بالقرى المدرجة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة وذلك بإشراف من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، وبمتابعة من العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، مع قيام المشرف العام على لجان الاستلام والتشغيل للمجمعات الخدمية بالمحافظة بالتنسيق مع مسئولى التحول الرقمى بالمحافظة وبالتعاون مع مختلف الجهات المعنية لعمل البروتوكولات والإجراءات اللازمة للتأكيد على توصيل وتشغيل خدمات الاتصالات والإنترنت بهذه المجمعات بالكفاءة المطلوبة.

وحول الخدمات التى تقدمها المراكز التكنولوجية، أوضح المحافظ، أن المجمعات الخدمية تضم منافذ خدمة للإدارة المحلية والتضامن الإجتماعى والتموين والسجل المدنى والشهر العقارى ومركز تكنولوجى من أجل تخفيف أعباء و مشقة تنقل المواطنين ، لافته بأن المجمعات الخدمية تشمل 13 مجمعا فى مركز إدفو وهى " الحجز بحرى والقنان والبصيلية قبلى والرديسية بحرى والحجز قبلى والكلح شرق والكلح غرب ووادى الرديسية ووادى الصعايدة ، ووادى عبادى ، والرمادى قبلى والطوناب والرمادى بحرى " ، و 9 مجمعات فى مركز كوم أمبو وهى " المنشية والعباسية وحجازة وسلوا وإقليت والكاجوج وكفور كوم أمبو وفارس والعتمور قبلى " ، بالإضافة إلى 9 مجمعات فى مركز نصر النوبة وهى " بلانة وأبو سمبل وعنيبة وخريت والحكمة والمالكى وقورته ثانى وأبو هور والدكة ".