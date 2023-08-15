تعرف على الحد الأدنى للقبول بكليات جامعة المنيا الأهلية ومصروفاتها

أعلن الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا والقائم بأعمال رئيس جامعة المنيا الأهلية، أن هناك 7 كليات بجامعة المنيا الأهلية متاح الالتحاق بها للطلاب خلال العام الجامعي 2023/2024 وهى كليات:
- الطب البشري.
والحد الأدنى لها 80% ومصروفاتها 120ألف جنيه سنويا.
- طب الأسنان.
والحد الادنى لها 78٪ ومصروفاتها 100ألف جنيه سنويا
- الصيدلة (برنامج الصيدلة الاكلينيكية فارم دى)
والحد الادنى لها 72٪ ومصروفاتها 70ألف جنيه سنويا
- العلاج الطبيعي.
والحد الادنى لها 76٪ ومصروفاتها 70ألف جنيه سنويا
- الهندسة (برنامج هندسة الميكاترونيات والروبوتات الصناعية)
والحد الادنى لها 68٪ ومصروفاتها 50ألف جنيه سنويا
- الحاسبات والذكاء الاصطناعي.
والحد الادنى لها 60٪ ومصروفاتها 40 ألف جنيه سنويا
- العلاقات العامة وإدارة الاعمال (برنامج الدعاية والاعلان والعلاقات العامة)
والحد الادنى لها 53٪ ومصروفاتها 30ألف سنويا
هذا وسوف يتم خلال ساعات قليلة اليوم فتح رابط التقدم الكترونيا حتى الثانية عشر ظهر يوم الجمعة القادم 18اغسطس يتم بعدها الفرز واعلان نتيجة القبول.
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