تعرف على الحد الأدنى للقبول بكليات جامعة المنيا الأهلية ومصروفاتها

المنيا-حسن عبد الغفار

أعلن الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا والقائم بأعمال رئيس جامعة المنيا الأهلية ، أن هناك 7 كليات بجامعة المنيا الأهلية متاح الالتحاق بها للطلاب خلال العام الجامعي 2023/2024 وهى كليات:

- الطب البشري.

والحد الأدنى لها 80% ومصروفاتها 120ألف جنيه سنويا.

- طب الأسنان.

والحد الادنى لها 78٪؜ ومصروفاتها 100ألف جنيه سنويا

- الصيدلة (برنامج الصيدلة الاكلينيكية فارم دى)

والحد الادنى لها 72٪؜ ومصروفاتها 70ألف جنيه سنويا

- العلاج الطبيعي.

والحد الادنى لها 76٪؜ ومصروفاتها 70ألف جنيه سنويا

- الهندسة (برنامج هندسة الميكاترونيات والروبوتات الصناعية)

والحد الادنى لها 68٪؜ ومصروفاتها 50ألف جنيه سنويا

- الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

والحد الادنى لها 60٪؜ ومصروفاتها 40 ألف جنيه سنويا

- العلاقات العامة وإدارة الاعمال (برنامج الدعاية والاعلان والعلاقات العامة)

والحد الادنى لها 53٪؜ ومصروفاتها 30ألف سنويا

هذا وسوف يتم خلال ساعات قليلة اليوم فتح رابط التقدم الكترونيا حتى الثانية عشر ظهر يوم الجمعة القادم 18اغسطس يتم بعدها الفرز واعلان نتيجة القبول.