تعرف على أبرز مزايا مشروع المدينة السكنية بالضبعة وتكلفته

كتب أحمد حسن

نفذت الحكومة خلال الفترة الماضية، المدينة السكنية بالضبعة بمحافظة مطروح، والذي بلغ تكلفته نحو 1.212 مليار جم .

وبدأ التنفيذ في المشروع يونيو 2020 وهو عبارة عن المدينة السكنية التي وافق على إقامتها الرئيس عبد الفتاح السيسي على مساحة 2380 فدانا بأرض الضبعة كهدية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لأهالي الضبعة الذين قاموا بتسليم أرض المحطة النووية للدولة للبدء في إنشاء المشروع النووي الوطنى.

وتضم المدينة 1500 وحدة سكنية على الطراز البدوي، و324 عمارة سكنية، ومجمع مدارس ومكتب بريد ومحطة وقود، ونقطة شرطة، ومستشفى ووحدة صحية ومنطقة تجارية مفتوحة ومنشآت خدمية.

والمدينة تضم أيضا مولا تجاريًا وأسوافًا ومدارس تبدأ من مرحلة رياض الأطفال وحتى الثانوي العام ومسجد، وشاطئ عام يقام لأول مرة على الساحل الشمالي لأهالي الضبعة.

وتم الانتهاء من 1500 منزل مقام كمرحلة أولى أقيمت كلها على الطراز البدوي ليتناسب مع طبيعة وعادات القبائل المقيمة.

كما نفذت الحكومة خلال الفترة الماضية، مشروع القرية البدوية لواحة سيوة، بتكلفة بلغت 19مليون جنيه، وبدأ التنفيذ به في فبراير 2021، وهو عبارة عن إنشاء عدد 12 منزل بقرية بهي الدين بواحة سيوه وتوزيعهم على الأسر الأكثر احتياجا.

وتم بناء المنازل بمساحات 65 مترا للمنزل الواحد وتوصيل جميع الخدمات والمرافق وذلك بتكلفة إجمالية بلغت مليون و900 ألف جنيه للبيت الواحد .