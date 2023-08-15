ترامب يواجه لائحة الاتهام الرابعة فى إلغاء انتخابات 2020.. "CNN" تكشف

كتبت: نهال أبو السعود

وجهت هيئة محلفين كبرى في أتلانتا، لائحة اتهام جديدة ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب و 18 آخرين بتهم رسمية عن جهودهم في تزوير الانتخابات السابقة التي خسرها ترامب امام جو بايدن، من خلال الغاء نتيجة انتخابات جورجيا عام 2020.

وفقا لشبكة سي ان ان، لائحة الاتهام الأخيرة التي تتضمن 41 تهمة تم الإعلان عنها مساء امس الاثنين هي القضية الجنائية الرابعة التي يواجها ترامب الساعي للفوز في انتخابات الرئاسة 2024.

قالت فاني ويليس المدعية العامة بمقاطعة فولتون انه على جميع المتهمين الـ19 تسليم انفسهم قبل الموعد النهائي ظهر يوم 25 أغسطس.

ووفقًا للائحة الاتهام ، فإن ترامب وآخرين انضموا إلى مؤامرة لتغيير نتائج الانتخابات بشكل غير قانوني، وورد باللائحة ان ترامب واخرون تآمروا بشكل غير قانوني وسعوا إلى القيام بعمل إجرامي والمشاركة فيه بعد أن خسر الانتخابات في ولاية جورجيا.

أشار التقرير الى ان الاتهامات التي وُضعت في تحقيق شامل بقيادة ويليس ، بعض الجهود التي بذلها حلفاء الرئيس السابق للتدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2020. وعلى عكس تهم التخريب الانتخابي التي رفعها المحامي الخاص جاك سميث ، سيتم عزل قضية ويليس عن أي تدخل لترامب إذا أعيد انتخابه في عام 2024 حيث لن يكون قادرًا على العفو عن نفسه أو عن حلفائه من أي إدانة بموجب قانون الولاية ، ولن يكون قادرًا على إقالة المدعين العامين في مقاطعة فولتون الذين وجهوا التهم.

وجاء في لائحة الاتهام: "رفض ترامب والمتهمون الآخرون قبول خسارة ترامب ، وانضموا عن قصد إلى مؤامرة لتغيير نتيجة الانتخابات بشكل غير قانوني لصالح ترامب تضمنت خطة مشتركة وهدفًا لارتكاب عملين أو أكثر من أعمال الابتزاز في مقاطعة فولتون ، جورجيا ، وأماكن أخرى في ولاية جورجيا ، وفي ولايات أخرى."

كما تضمنت لائحة الاتهام 30 متآمرا إضافيا غير مدانين بالإضافة إلى المتهمين

وتشمل التهم الواردة في لائحة الاتهام تصريحات كاذبة واستمالة الهيئات التشريعية للولايات وبيانات كاذبة إلى كبار المسؤولين بالدولة وإنشاء وتوزيع وثائق هيئة انتخابية مزورة ومضايقة العاملين في الانتخابات واستجداء مسؤولي وزارة العدل ونائب الرئيس آنذاك مايك بنس والخرق غير القانوني لمعدات الانتخابات وأعمال العرقلة.