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تأجيل محاكمة عامل متهم بقتل شاب بسبب خلافات لجلسة 29 أغسطس

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 11:41 ص
تأجيل محاكمة عامل متهم بقتل شاب بسبب خلافات لجلسة 29 أغسطس محكمة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة عامل لاتهامه بقتل شخص بسبب خلافات قديمة بينهما، لجلسة 29 أغسطس الجاري. 
 
كان قسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من أحد المستشفيات باستقبالها عاملا مصابا بجرح نافذ وتوفى متأثرًا بإصابته، وبالانتقال وسؤال والده قرر بحدوث مشادة كلامية بين نجله وآخر "يحمل جنسية إحدى الدول" تطورت لتعدى الأخير على نجله بالضرب باستخدام سلاح أبيض، نتج عن ذلك إصابته.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه، وتبين أنه بائع "يحمل جنسية إحدى الدول"، وبحوزته السلاح المُستخدم فى ارتكاب الواقعة "سكين" وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بينهما فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جنايات القاهرة

أخبار الحوادث

الوايلى

عقوبة القتل



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