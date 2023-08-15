بلاش تستسهل.. تناول المسكنات بدون وصفة طبيب يسبب تقرحات بالمعدة قد تصل للنزيف

كتبت أمل علام

حذرت الدكتورة نيفين موسى، أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بطب عين شمس، في تصريح لـ " اليوم السابع"، من تناول المسكنات بشكل عشوائى ومستمر لأنها تؤثر على الجهاز الهضمى بشكل خطير، بداية من حدوث التهابات بسيطة ومتوسطة وشديدة إلى الإصابة بقرحة المعدة ثم حدوث نزيف.

وقالت، إن المريض يصل إلى الاستقبال بقىء دموى، وأنيميا وخصوصا كبار السن، لأن حركية الجهاز الهضمى تكون بطيئة، حيث يلجأ المريض لتناول المسكنات بشكل عشوائى عند الشعور بالصداع أو الألم مما يؤثر على الجهاز الهضمى، وخصوصا بالمعدة، ويحدث تقرحات بداية من المرىء وقرح بالمعدة والاثنى عشر، مضيفة أنه قد لا نرى النزيف بشكل ظاهر للعين مما قد يصاب بالانيميا دون أن يدرى ونجد الهيموجلوبين ينخفض بشكل ملحوظ .

وأوضحت أنه من الأخطاء الشائعة هو تناول المسكنات دون وصفة طبيب وبدون روشتة، كما أنه من الخطا أيضا تناول أدوية الحموضة بشكل عشوائى، موضحة أن كبار السن الذين يتناولون أدوية الحموضة في الرعاية المركزة نتيجة الالتهاب الرئوي تزيد من الالتهاب الرئوي، لذلك يجب الحذر وعدم تناول المسكنات من الأسبرين والأدوية المسكنة الأخرى بدون وصفة طبية وبشكل مستمر.

وأوضحت، إن الخطوط الاسترشادية الجديدة لابد أن نلتزم بها، مشيرة إلى إنه كان من قبل يوصف الأسبرين لمن تعدى سن الأربعين، ولكن هذه الارشادات تم تغييرها ويجب عدم تناول الاسبرين بشكل عشوائى وبدون داعى، لأنه من المسكنات التي تسبب مضاعفات على الجهاز الهضمى، موضحة إنه يجب عدم تناول المضادات الحيوية بدون داعى.

وأشارت إلى أن بعض المضادات الحيوية لابد أن يتناولها المريض بارشادات معينة مثل المضادات الحيوية التي يتناولها المرضى الذين يعانون من حب الشباب، مؤكدة، إنه يجب أن يتناولها المريض وهو في وضع الوقوف، وأن يتناولها بعد الأكل بنصف ساعة، ويشرب كوبين كبيرين من الماء بعدها، ويتمشى نصف ساعة بعدها، وإذا لم يلتزم المريض بهذه الإرشادات يحدث له قرحة بالمرىء، لأن هذا النوع من المضاد الحيوى قوى جدا والكبسولة كبيرة جدا، وإذا لم يتبع هذه الارشادات بدقة أثناء تناول المضاد الحيوى يلتصق القرص بجدار المرىء مما يسبب له مضاعفات خطيرة.