انهيار طينى فى مدينة بجبال الألب الإيطالية وفرق الإنقاذ تبحث عن مفقودين

كتب إيهاب محمد

تبحث فرق الإنقاذ فى إحدى مدن جبال الألب الإيطالية، عن أى أشخاص محتملين مفقودين وتطهر الطرق المكسوة بالطين بعد أن تسبب الانهيار الطيني الجبلي في تدفق المياه والحطام على المدينة، مما أدى إلى انفجار ضفاف الأنهار، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".

كانت شوارع باردونيكيا، وهي مدينة بالقرب من تورين في وادي جبل فال دي سوسا، أمس الاثنين، مغطاة بالطين الرمادي الكثيف بعد الانهيارات الطينية العنيفة التى بدأت فى وقت متأخر من يوم الأحد.



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وأظهرت مقاطع مصورة موجة ضخمة من التراب والأنقاض تطيح ببوابة وهروب السكان بينما تندفع الوحل في أحد شوارع المدينة، وأظهرت مقاطع أخرى طينًا كثيفًا يمر عبر ضفاف النهر التي تمر عبر المدينة .

وقال حاكم منطقة بيدمونت، ألبرتو سيريو، إنه لم يكن هناك ضحايا، وإن خمسة أشخاص يعتقد في البداية أنهم في عداد المفقودين قد تم تحديد مصيرهم، وفي منشور على فيس بوك، قال ألبرتو سيريو، إن الضرر كان كبيرًا وأنه قد تواصل بالفعل مع الحكومة الوطنية للحصول على المساعدة.



الانيهار الطينى

وقال حاكم منطقة بيدمونت، إن أطقم الحماية المدنية كانت في طريقها لإزالة الحطام من الطرق والتحقق من الوضع الهيدرولوجي لنهر فريوس، الذي كان متورطًا في المقام الأول.

تقع Bardonecchia على ارتفاع 1300 متر (4265 قدمًا)، وهي وجهة شهيرة في جبال الألب الإيطالية لكل من الرياضات الجبلية الشتوية والمشي لمسافات طويلة في الصيف، وتغذيها العديد من الأنهار والجداول والجداول والروافد بما في ذلك فريوس ومليزيت وروشيمول.

واحتفلت المدينة التي يبلغ عدد سكانها 3000 نسمة، يوم الأحد، بعيد الراعي سانت هيبوليتو، بأنشطة وألعاب على مدار اليوم وألعاب نارية مخططة ليلا، وفقا لوكالة السياحة بالمدينة.