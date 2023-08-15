اليوم السابع
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انقطاع المياه عن 11 منطقة في القليوبية خلال يومين لإحلال وتجديد الشبكات

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 01:30 ص
انقطاع المياه عن 11 منطقة في القليوبية خلال يومين لإحلال وتجديد الشبكات أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، قطع المياه عن عدد من المناطق بمدينة طوخ، اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، لمدة 6 ساعات، تبدأ من الساعة ٩ صباحا، حتى الساعة 3 عصرا.

 

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن عملية القطع تأتي نظرا لأعمال إحلال وتجديد شبكة المياه بمدينة طوخ، وان المناطق التي سيتم قطع المياه بها هي شوارع "عبيدو ، صلاح عامر ، أمين عامر ، النقابة القبلى ، النقابة البحري ، مصطفى كامل ، محمد كامل، حليمة ، أحمد عامر ، فرج الخولى ، الخولى".

 

وناشدت الشركة المواطنين، بضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاع المياه، وأنه سيتم إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد للشبكة.


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