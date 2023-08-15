انخفاض أسعار النفط قبيل صدور بيانات اقتصادية في الصين

كتبت -مروة الغول

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم قبيل سلسلة من البيانات الاقتصادية من الصين من شأنها أن تقدم أدلة على توقعات أي انتعاش في الطلب من أكبر مستورد للنفط في العالم.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتا أو 0.13 % إلى 82.40 دولار للبرميل وفقدت العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات إلى 86.13 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

ومن المنتظر أن تعلن الصين عن أرقام الإنتاج الصناعي والاستثمار ومبيعات التجزئة والبطالة لشهر يوليو اليوم الثلاثاء، بعد أن أظهرت مؤشرات أخرى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم توجه إلى الانكماش المالي وتراجعت مبادلاته التجارية.