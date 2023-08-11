الأمم المتحدة: انتهاء عملية سحب النفط من الناقلة صافر قبالة اليمن

كتب محمد جمال

أعلنت الأمم المتّحدة، انتهاء عملية سحب حمولة ناقلة النفط "صافر" المتداعية قبالة ميناء الحُديدة اليمنى فى البحر الأحمر، وأشارت إلى سحب أكثر من مليون برميل نفط منها وبالتالى زوال الخطر الوشيك بحصول تسرّب، بحسب سكاى نيوز.