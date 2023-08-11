الأمم المتحدة: انتهاء عملية سحب النفط من الناقلة صافر قبالة اليمن

أعلنت الأمم المتّحدة، انتهاء عملية سحب حمولة ناقلة النفط "صافر" المتداعية قبالة ميناء الحُديدة اليمنى فى البحر الأحمر، وأشارت إلى سحب أكثر من مليون برميل نفط منها وبالتالى زوال الخطر الوشيك بحصول تسرّب، بحسب سكاى نيوز.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت فى 25 يوليو الماضى عن بدء مشروع يستغرق لنقل نحو 1.14 مليون برميل من النفط الخام من ناقلة النفط المتهالكة الراسية قبالة سواحل الحديدة.
وقالت المنظمة الدولية فى بيان إنّ أمينها العام أنطونيو جوتيريش "يرحّب بالأنباء التى تفيد بأنّ نقل النفط من الناقلة صافر إلى سفينة الاستبدال اليمنية انتهى بأمان اليوم (الجمعة)، مجنّباً (المنطقة) ما كان يمكن أن يكون كارثة بيئية وإنسانية ضخمة".
من جانبه قال وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك " سيتم اليوم استكمال تفريغ خزان صافر من النفط بعد عملية أممية ودولية كبيرة تعاملت خلالها الحكومة بمسؤولية عالية".
السفينة الأممية "نوتيكا" تصل إلى اليمن لسحب النفط من "صافر".
وأشار بن مبارك إلى أن هدف عملية التفريغ انجاح عملية إنقاذ مياه وسواحل وشواطئ اليمن ودول المنطقة من كارثة بيئة وشيكة.
وأضاف المسئول اليمنى قائلا "بينما أكثرت الحوثى من الضجيج والتلبيس على الناس بعد ثمان سنوات من عرقلتها لجهود معالجة مشكلة الخزان".
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