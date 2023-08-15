انتشال جثث 3 عمال وإنقاذ رابع فى حالة خطيرة أثناء عملهم بغرفة صرف صحى بالغربية

الغربية مصطفى عادل

تمكنت قوات الإنقاذ بالحماية المدنية بزفتي بمحافظة الغربية، قبل قليل، من انتشال جثامين 3 عمال صرف صحي وإنقاذ رابع في حالة خطيرة، أثناء تسليكهم غرفة صرف صحى بعمق 10 أمتار بقرية سنبو مركز زفتي.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا بغرق 4 عمال صرف صحى في غرفة للصرف الصحي بقرية سنبو الكبري مركز زفتي أثناء قيامهم بأعمال تسليك الغرفة.

هرعت على الفور قوات الانقاذ والاسعاف لمكان الحادث، وتبين أن الغرفة على عمق 10 امتار ، تم انتشال جثامين 3 عمال وانقاذ رابع في حالة خطيرة ونقله للعناية المركزة بالمستشفي، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.