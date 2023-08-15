المشدد 15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بحيازة حشيش وسلاح فى الشرقية

الشرقية فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، شابًا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه وألزمته بالمصاريف الجنائية وقررت مصادرة المضبوطات؛ لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار فيها وسلاح ناري وذخيرة للدفاع عن تجارته غير المشروعة بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان.

صدر القرار برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامى زين العابدين والوليد حسين مكي، وأمانة سر أيمن محمود وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية رقم 608 لسنة 2023 قسم ثان العاشر من رمضان، المقيدة برقم 1391 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 31 يناير الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم جهاد م ص ع، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بأنه في يوم 31 يناير الماضي، وبدائرة قسم ثان العاشر من رمضان، قد حاز وأحرز مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها وسلاح ناري وذخيرة للدفاع عن تجارته الغير مشروعة.

جاء في أمر الإحالة أنه قد تم ضبط المتهم نفاذًا لإذن النيابة العامة، وعثر بحوزته على 31 قطعة من مخدر الحشيش تزن نحو 3 كيلو جرام بقصد الاتجار فيها وتويجها على عملائه، وسلاح ناري (بندقية آلية) و7 طلقات لذات العيار بقصد الدفاع عن تجارته الغير مشروعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي اصدرت حكمها المتقدم.