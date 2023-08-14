المشدد 3 سنوات للمتهم بالتعدى على طفل وتهديده فى الشرقية

الشرقية فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، شابًا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بالتعدى على طفل وتهديده بمقاطع فيديو كان قد التقطها له بمدينة العاشر من رمضان.

صدر القرار برئاسة المستشار نسيم على بيومى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامى زين العابدين والوليد حسين مكى، وأمانة سر أيمن محمود وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية رقم 1237 لسنة 2023 جنايات قسم ثان العاشر من رمضان، المقيدة برقم 1373 لسنة 2023 جنايات كلى جنوب الزقازيق، لنهاية العام الماضى، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم عبدالمنعم م ع ع، إلى المحاكمة الجنائية فى محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بأنه فى غضون شهر ديسمبر من العام الماضى، وبدائرة قسم ثان العاشر من رمضان، قد تعدى على الطفل المجنى عليه ز ح ال م، وذلك بأن هدده بمقاطع مرئية التقطها له.

جاء فى أمر الإحالة أن المتهم قد اعتدى على حرمة الحياة الخاصة بالطفل المجنى عليه بأن التقط له المقاطع المرئية سالفة الذكر، وكان ذلك بغير رضا الطفل المجنى عليه واستعملها المتهم فى تهديده بالطفل المجنى عليه بإفشاء تلك المقاطع لحمله على التوجه إلى مسكنه محل الواقعة، على النحو المبين بالتحقيقات.