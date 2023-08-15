المشدد 15 سنة لـ4 متهمين بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء، بمعاقبة "ر.ا" و"م.ذ" و"م.ح" و"ك.ا" بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 200 ألف جنيه لكل منهم لاتهامهم بالاتجار فى الشابو وجوهر الميتامفيتامين والحشيش بدائرة مركز أخميم.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز أخميم عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الحشيش والشابو وجوهر الميتامفيتامين وترويجه على عملائهم من أصحاب الكيف وراغبى الشراء.

وبعد تقنين الإجراءات والتحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهمين وبحوزتهم عدد من قطع الحشيش وأكياس الشابو كانت معدة للبيع، وبمواجهتهم اعترفوا بالاتجار فى المخدرات، وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.