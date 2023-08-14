اليوم السابع
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المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بحيازة المخدرات فى سوهاج

الإثنين، 14 أغسطس 2023 09:55 ص
المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بحيازة المخدرات فى سوهاج محكمة
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين بمعاقبة المتهم "ا.م.ع" عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش والشابو بدائرة مركز جهينة.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز جهينة عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالإتجار فى الحشيش والشابو وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الحشيش والشابو، وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدرات، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.



 


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