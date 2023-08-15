المحقق الخاص في قضية هانتر بايدن: التسوية لم تتم الموافقة عليها وغير ملزمة

كتب أحمد عرفة

قال المحقق الخاص في قضية هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن التسوية التي توصل إليها محامو بايدن الأبن لم تتم الموافقة عليها وغير ملزمة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال محامى يمثل نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن إجراء محاكمة هانتر بايدن على خلفية الاتهامات التي يواجهها، والمتعلقة بالتهرب من الضرائب وحيازة سلاح ليست أمر حتميا، على الرغم من انهيار اتفاق إقرار الذنب الذى تم التوصل إليه الشهر الماضى، وتعيين محقق خاص للإشراف على التحقيق فى القضية.

وأضاف محامى هانتر فى تصريحات لقناة CBS الأمريكية، أنه ليس أمرا حتميا، إننا كنا نحاول تجنب المحاكمة على الطريق، وكذلك المدعين الذين جاءوا إلينا، وكانوا من قال "هل يمكن أن يكون هناك حلا غير الملاحقة"، لذلك فقد أرادوا تجنب المحاكمة، وربما لا يزالوا يرغبون فى ذلك.