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المحقق الخاص في قضية هانتر بايدن: التسوية لم تتم الموافقة عليها وغير ملزمة

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 09:56 م
المحقق الخاص في قضية هانتر بايدن: التسوية لم تتم الموافقة عليها وغير ملزمة بايدن
كتب أحمد عرفة

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قال المحقق الخاص في قضية هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن التسوية التي توصل إليها محامو بايدن الأبن لم تتم الموافقة عليها وغير ملزمة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال محامى يمثل نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن إجراء محاكمة هانتر بايدن على خلفية الاتهامات التي يواجهها، والمتعلقة بالتهرب من الضرائب وحيازة سلاح ليست أمر حتميا، على الرغم من انهيار اتفاق إقرار الذنب الذى تم التوصل إليه الشهر الماضى، وتعيين محقق خاص للإشراف على التحقيق فى القضية.

وأضاف محامى هانتر فى تصريحات لقناة CBS  الأمريكية، أنه ليس أمرا حتميا، إننا كنا نحاول تجنب المحاكمة على الطريق، وكذلك المدعين الذين جاءوا إلينا، وكانوا من قال "هل يمكن أن يكون هناك حلا غير الملاحقة"، لذلك فقد أرادوا تجنب المحاكمة، وربما لا يزالوا يرغبون فى ذلك.

 


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