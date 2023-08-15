جاء ذلك عقب "توقف" لاى تشينج تى فى نيويورك مطلع الأسبوع الجارى فى طريقه إلى باراجواى لحضور حفل تنصيب رئيس باراجواى الجديد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج ون بين إن سلطات الولايات المتحدة وتايوان رتبت لانخراط لاى فى أنشطة سياسية في الولايات المتحدة باسم "توقف"، مؤكدا أن هذا ينتهك بشكل خطير مبدأ صين واحدة ويقوض سيادة الصين ووحدة أراضيها، بحسب الموقع الرسمي لشبكة "سى جى تى إن" الصينية.

وأشار وانج إلى أن قضية تايوان في صميم المصالح الجوهرية للصين والخط الأحمر الأول الذي لا يجب تجاوزه في العلاقات الصينية الأمريكية، وحث واشنطن على "الالتزام بمبدأ صين واحدة وبنود البيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة، والوفاء بالتزامها بعدم دعم انفصاليى استقلال تايوان، ووقف أي شكل من أشكال التفاعل الرسمي مع منطقة تايوان".

وأكد وانج أن الصين ستتابع عن كثب التطورات وتتخذ إجراءات حازمة وقوية لحماية سيادتها ووحدة أراضيها.