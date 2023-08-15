الصين تدعو دول العالم إلى الالتزام بمبدأ "صين واحدة"

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حثت الصين الاثنين، الأطراف المعنية على الالتزام بمبدأ صين واحدة والامتناع عن إرسال إشارات خاطئة إلى القوى الإنفصالية الساعية إلى ما يسمى "استقلال تايوان" واتخاذ إجراءات ملموسة لحماية التنمية السليمة والمطردة للعلاقات الثنائية.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج ون بين - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" - : "تعارض الصين بحزم كل أشكال التفاعل الرسمي بين سلطات تايوان والدول التي لها علاقات دبلوماسية مع الصين".

جاءت تصريحات وانج، حينما طلب منه التعليق على الزيارة التي أجراها ثلاثة مشرعين من دول البلطيق الثلاث (إستونيا، ليتوانيا، لاتفيا) الأسبوع الماضي إلى تايوان الصينية.

وشدد وانج، على أنه لا يوجد سوى صين واحدة في العالم، وتايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين.