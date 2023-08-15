الصحة: اعتماد وتسجيل 9 وحدات ومراكز طب أسرة بالأقصر والإسماعيلية والسويس

كتب وليد عبد السلام

أعلن الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR، اليوم عن أهم القرارات الصادرة عن اللجنة العليا للاعتماد، التي عقدت اليوم الثلاثاء، حيث وافقت اللجنة على منح شهادات الاعتماد للمنشآت الطبية التالية:

- مركز طب أسرة المحسمة القديمة بالاسماعيلية

- وحدة طب اسرة الظاهرية بمحافظة الاسماعيلية

- وحدة طب اسرة حاجر المحاميد قبلي بمحافظة الاقصر

- وحدة طب اسرة الزمامى بالاقصر

- وحدة طب اسرة النجوع بحرى بالأقصر

وفي ذات السياق، قررت الهيئة تسجيل مستشفى المجمع الطبي لهيئة الشرطة بالقاهرة الجديدة، ومستشفي المركز الطبي الجديد بالإسكندرية، إلى جانب تسجيل 5 وحدات ومراكز طب أسرة وهي:

- وحدة طب اسرة السويس 1 بمحافظة السويس

- مركز طب أسرة صحة مصر بمحافظة السويس

- مركز طب أسرة أبو عطوه بمحافظة الاسماعيلية

- مركز طب أسرة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية

- وحدة طب أسرة أبو طفيلة بمحافظة الاسماعيلية

وأضاف رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أن موافقة اللجنة على اعتماد وتسجيل المنشآت الصحية يتم بناءا على تقارير المراجعين الخاصة بتقييم المنشآت وفقا لأدلة معايير الاعتماد الوطنية الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من (الاسكوا).